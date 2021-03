Nuovo decreto | Italia rossa o arancione per tutto aprile Zona gialla lontana

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Ancora solo arancione e rosso. Non c’è zona gialla per il mese di aprile. Le nuove misure del governo Draghi non sono molto diverse da quelle attualmente in vigore. Saranno valide dal 7 al 30 aprile le misure già attive per il mese di marzo.