Nuovo decreto, ecco la bozza: obbligo vaccinale per i farmacisti e niente zone gialle, possibili deroghe e riaperture (Di mercoledì 31 marzo 2021) Arriva anche lo «scudo legale» per i vaccinatori. Scuole aperte in presenza fino alla prima media dal 7 di aprile Leggi su lastampa (Di mercoledì 31 marzo 2021) Arriva anche lo «scudo legale» per i vaccinatori. Scuole aperte in presenza fino alla prima media dal 7 di aprile

Advertising

fattoquotidiano : Nuovo decreto Covid: niente zone gialle fino al 30 aprile, prevista possibile deroga. Il vaccino sarà obbligatorio… - rtl1025 : ?? Nessuna zona gialla fino al 30 aprile. E' quanto prevede la bozza del nuovo decreto legge #Covid_19, che è atteso… - Adnkronos : Il nuovo #decreto covid prende forma: la bozza. - Giulio29375125 : Ancora numeri a lotto..facessero bene a leggere la sentenza. - Gio53272615 : RT @BarbaraRaval: IL RICATTO. 'La regione, provincia o comune che avrà i numeri per tornare in giallo dovrà essere in regola con i 'vaccini… -