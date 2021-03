Nuovo decreto Draghi | l’Italia arancione o rossa fino al 30 aprile | sì alle deroghe per riaprire

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Nel testo approvato oggi restano i divieti attualmente in vigore: bar e ristoranti rimangono chiusi, così come piscine e palestre. Sempre aperte le classialla prima media. Riaperture «possibili solo in ragione dell’andamento dell’epidemia e del piano vaccinale»

Advertising

fattoquotidiano : Nuovo decreto Covid: niente zone gialle fino al 30 aprile, prevista possibile deroga. Il vaccino sarà obbligatorio… - RobertoBurioni : Presidente Draghi, Ministro Speranza, di nuovo focolai in ospedali causati da sanitari che rifiutano le vaccinazion… - rtl1025 : ?? Niente zone gialle: fino al 30 aprile saranno confermate le misure oggi in vigore che prevedono solo zone arancio… - _DAGOSPIA_ : IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA APPROVATO IL NUOVO DECRETO CHE CONFERMA REGOLE E DIVIETI FINO AL...… - ErnestoRocco1 : Emergenza covid, la bozza del nuovo decreto #Coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo decreto

Delusione da parte dei medici per il- Legge, al vaglio in queste ore del Consiglio dei Ministri: incompleta e insufficiente la tutela penale per i professionisti, che hanno operato in un contesto straordinario. E poco ......Cdm verso nomina sottosegretario rapporti con Parlamento Possibile la nomina oggi in Cdm del... In Cdm anche Dl su navi da crociera IlCovid e ilper impedire il transito delle ...De Luca non potrà dunque applicare misure restrittive nel caso di incremento dei contagi con le nuove disposizioni del Governo. Tutte le decisioni ...Sono alcuni dei punti previsti nella bozza del nuovo decreto Covid, ora sul tavolo del Consiglio dei ministri. ZONA ROSSA E ARANCIONE Italia rossa o arancione dal 7 al 30 aprile. Al bando le zone ...