Nuovo decreto Draghi, la bozza: oggi l’approvazione. L’Italia per un mese in zona rossa o arancione (Di mercoledì 31 marzo 2021) Le misure del Nuovo decreto Draghi saranno le stesse attualmente in vigore. La bozza del decreto che sarà approvato oggi dal Consiglio dei ministri, conferma regole e divieti dal 7 al 30 aprile. «Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021», è scritto nella bozza trasmessa alle regioni. Dopo due giorni di braccio di ferro tra rigoristi e aperturisti, nel testo del decreto spunta il «meccanismo» che consentirà di allentare le restrizioni. L’automatismo a cui tanto teneva il centrodestra non c’è, ma il presidente Mario Draghi ha alla fine accettato di inserire, al comma 2 dell’articolo 1, una sorta di clausola di salvaguardia. Dal 7 al 30 aprile tutta ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 31 marzo 2021) Le misure delsaranno le stesse attualmente in vigore. Ladelche sarà approvatodal Consiglio dei ministri, conferma regole e divieti dal 7 al 30 aprile. «Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021», è scritto nellatrasmessa alle regioni. Dopo due giorni di braccio di ferro tra rigoristi e aperturisti, nel testo delspunta il «meccanismo» che consentirà di allentare le restrizioni. L’automatismo a cui tanto teneva il centrodestra non c’è, ma il presidente Marioha alla fine accettato di inserire, al comma 2 dell’articolo 1, una sorta di clausola di salvaguardia. Dal 7 al 30 aprile tutta ...

