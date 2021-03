Nuovo decreto Draghi | la bozza | l’Italia arancione o rossa fino al 30 aprile | oggi l’approvazione

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Nel testo che sarà approvatorestano i divieti attualmente in vigore: bar e ristoranti rimangono chiusi, così come piscine e palestre. Sempre aperte le classialla prima media. Riaperture «possibili solo in ragione dell’andamento dell’epidemia e del piano vaccinale»

Advertising

RobertoBurioni : Presidente Draghi, Ministro Speranza, di nuovo focolai in ospedali causati da sanitari che rifiutano le vaccinazion… - rtl1025 : ?? Niente zone gialle: fino al 30 aprile saranno confermate le misure oggi in vigore che prevedono solo zone arancio… - La7tv : #tagada Nuovo decreto anti-Covid, ministro D'Incà: 'Situazione ancora grave, serve massima attenzione. Il ritorno d… - Adnkronos : Il nuovo #decreto covid prende forma: la bozza. - RavazzaniGuido : RT @rtl1025: ?? Nessuna zona gialla fino al 30 aprile. E' quanto prevede la bozza del nuovo decreto legge #Covid_19, che è atteso nel pomeri… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo decreto

Lo prevede la bozza delCovid all'esame del Cdm.Le misure delDraghi , in vigore dal 7 al 30 aprile , saranno le stesse attualmente in vigore. La bozza delche sarà approvato oggi dal consiglio dei ministri, conferma regole e divieti. "Dal ...Nessuna zona gialla fino al 30 aprile. E’ quanto prevede la bozza del nuovo decreto legge Covid, che è atteso nel pomeriggio in Cdm e proroga il dpcm dello scorso 2 marzo, prevedendo misure anti ...In questa edizione: Figliuolo: "In Lombardia non va tutto bene", Vaccini, in arrivo 500mila dosi di Moderna, Attesa per il nuovo decreto covid, Franco: Recovery sfida strategica, Ufficiale arrestato, ...