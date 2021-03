Nuovo decreto Draghi, cosa potrebbe cambiare per scuole e ristoranti (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Nuovo decreto che stabilirà le misure in vigore dal 7 aprile dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei ministri nelle prossime ore, ma come sempre sono già trapelate alcune indiscrezioni sui punti fondamentali. Mentre sembra ormai certo che non ci saranno zone bianche e zone gialle perlomeno fino a maggio, non è ancora altrettanto scontato il destino dei ristoranti, nonostante tutta Italia sarà divisa in zone arancioni e zone rosse (cosa che secondo gli attuali provvedimenti consente ai locali di effettuare solo asporto e consegne a domicilio). Il tema che divide la maggioranza è legato appunto alla possibilità di allentare alcune restrizioni e consentire qualche riapertura laddove dovessero migliorare i dati. Altro punto che è al vaglio è quello delle scuole, con il governo che intende porre ... Leggi su dilei (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ilche stabilirà le misure in vigore dal 7 aprile dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei ministri nelle prossime ore, ma come sempre sono già trapelate alcune indiscrezioni sui punti fondamentali. Mentre sembra ormai certo che non ci saranno zone bianche e zone gialle perlomeno fino a maggio, non è ancora altrettanto scontato il destino dei, nonostante tutta Italia sarà divisa in zone arancioni e zone rosse (che secondo gli attuali provvedimenti consente ai locali di effettuare solo asporto e consegne a domicilio). Il tema che divide la maggioranza è legato appunto alla possibilità di allentare alcune restrizioni e consentire qualche riapertura laddove dovessero migliorare i dati. Altro punto che è al vaglio è quello delle, con il governo che intende porre ...

