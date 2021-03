Nuovo decreto Covid, via libera dal Consiglio dei ministri (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Adnkronos) - Il Nuovo decreto Covid è stato approvato oggi dal Consiglio dei ministri. A quanto si apprende, il decreto contenente le nuove misure per arginare i contagi di Coronavirus ha ottenuto il via libera. Il provvedimento entrerà in vigore il 7 aprile e resterà valido fino alla fine del mese. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Adnkronos) - Ilè stato approvato oggi daldei. A quanto si apprende, ilcontenente le nuove misure per arginare i contagi di Coronavirus ha ottenuto il via. Il provvedimento entrerà in vigore il 7 aprile e resterà valido fino alla fine del mese.

fattoquotidiano : Nuovo decreto Covid: niente zone gialle fino al 30 aprile, prevista possibile deroga. Il vaccino sarà obbligatorio… - RobertoBurioni : Presidente Draghi, Ministro Speranza, di nuovo focolai in ospedali causati da sanitari che rifiutano le vaccinazion… - rtl1025 : ?? Niente zone gialle: fino al 30 aprile saranno confermate le misure oggi in vigore che prevedono solo zone arancio… - fisco24_info : Nuovo decreto Covid, via libera dal Consiglio dei ministri: Il provvedimento con le misure per arginare i contagi è… - _DAGOSPIA_ : IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA APPROVATO IL NUOVO DECRETO CHE CONFERMA REGOLE E DIVIETI FINO AL...… -