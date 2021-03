Nuovo decreto Covid | ok del governo Draghi alle misure per dopo Pasqua Bozza | testo Pdf

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato ilcontenente le nuoveanti -e le norme sugli operatori sanitari no - vax. Il provvedimento entrerà in vigore il 7 aprile e resterà valido ...

Advertising

fattoquotidiano : Nuovo decreto Covid: niente zone gialle fino al 30 aprile, prevista possibile deroga. Il vaccino sarà obbligatorio… - SkyTG24 : Nuovo decreto #Covid, #Cdm approva. La bozza: niente zone gialle fino al 30 aprile - RobertoBurioni : Presidente Draghi, Ministro Speranza, di nuovo focolai in ospedali causati da sanitari che rifiutano le vaccinazion… - Activnews24 : È terminato il Consiglio dei Ministri che ha approvato il nuovo decreto legge Covid, contenente misure di contrasto… - NRegimenti : E lo chiamano nuovo decreto anticovid.... Mio Dio,non perdonarli, perché sanno quello che fanno. -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo decreto

Ilsarà in vigore dal 7 aprile e fino alla fine del mese. Confermata la linea della prudenza, con la possibilità di deroghe in caso di forte discesa dei parametri sanitariE' quanto prevede ilCovid, approvato dal Consiglio dei ministri, secondo quanto riferiscono alcuni partecipanti alla riunione. Prima del termine del(30 aprile) sarà dunque ...Borghi (Lega): "Al momento le bozze sono totalmente non soddisfacenti perché si parla di mantenimento di zone arancioni e rosse" ...Una Pasqua con spostamenti off limits nelle località turistiche, tra divieti e ordinanze sullo stop agli spostamenti verso le seconde case a seconda delle Regioni e in generale blindata dalle misure d ...