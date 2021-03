Nuovo decreto covid in arrivo: le ultime novità e i punti critici (Di mercoledì 31 marzo 2021) Oggi in Consiglio dei Ministri è previsto un vertice relativo al Nuovo decreto legge covid che dovrà fare il punto della situazione per aprile. In effetti, si sta pensando ad un meccanismo che permetta un margine per le aperture per la metà del mese prossimo, laddove le Regioni possano contare su dati di contagio sensibilmente in calo. E’ chiaro che tutto dipenderà dall’evoluzione della curva epidemiologica da qui alle prossime settimane e dal progressivo incremento delle somministrazioni dei vaccini. Intanto, in base a quanto si può apprendere da fonti di governo, la discussione sulle possibili riaperture dopo le festività pasquali è piuttosto accesa, stante anche la difficoltà di trovare una linea veramente condivisa anche con le Regioni. Facciamo allora il punto e vediamo che cosa al momento si sa circa il ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 31 marzo 2021) Oggi in Consiglio dei Ministri è previsto un vertice relativo alleggeche dovrà fare il punto della situazione per aprile. In effetti, si sta pensando ad un meccanismo che permetta un margine per le aperture per la metà del mese prossimo, laddove le Regioni possano contare su dati di contagio sensibilmente in calo. E’ chiaro che tutto dipenderà dall’evoluzione della curva epidemiologica da qui alle prossime settimane e dal progressivo incremento delle somministrazioni dei vaccini. Intanto, in base a quanto si può apprendere da fonti di governo, la discussione sulle possibili riaperture dopo le festività pasquali è piuttosto accesa, stante anche la difficoltà di trovare una linea veramente condivisa anche con le Regioni. Facciamo allora il punto e vediamo che cosa al momento si sa circa il ...

Corriere : Nuovo decreto Covid, ipotesi ristoranti aperti a pranzo (ma si valuterà solo dal 20 aprile) - RobertoBurioni : Presidente Draghi, Ministro Speranza, di nuovo focolai in ospedali causati da sanitari che rifiutano le vaccinazion… - rtl1025 : ?? Niente zone gialle: fino al 30 aprile saranno confermate le misure oggi in vigore che prevedono solo zone arancio… - TricoloreNat : RT @liliaragnar: Nuovo decreto #Draghi: obbligo vaccino per medici e infermieri se lo rifiuti trasferimento ...il treno... immunità per chi… - Giornaleditalia : Nuovo Decreto anti Covid oggi in Cdm: misure per i sanitari no vax -