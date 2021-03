Nuovo decreto, bozza: obbligo vaccinale anche per farmacisti (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Adnkronos) - obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, farmacisti compresi, e scudo penale per chi somministra il vaccino. Sono alcune delle misure previste nella bozza del Nuovo decreto Covid oggi sul tavolo del consiglio dei ministri. Devono sottoporsi al vaccino "gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali", è scritto nella bozza del decreto. La vaccinazione sarà "requisito essenziale" per l'esercizio della professione. E' prevista la possibilità, in caso di rifiuto, di essere sospesi o demansionati, fino ad arrivare alla sospensione dello stipendio se ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Adnkronos) -per gli operatori sanitari,compresi, e scudo penale per chi somministra il vaccino. Sono alcune delle misure previste nelladelCovid oggi sul tavolo del consiglio dei ministri. Devono sottoporsi al vaccino "gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali", è scritto nelladel. La vaccinazione sarà "requisito essenziale" per l'esercizio della professione. E' prevista la possibilità, in caso di rifiuto, di essere sospesi o demansionati, fino ad arrivare alla sospensione dello stipendio se ...

Advertising

rtl1025 : ?? Nessuna zona gialla fino al 30 aprile. E' quanto prevede la bozza del nuovo decreto legge #Covid_19, che è atteso… - Adnkronos : Il nuovo #decreto covid prende forma: la bozza. - RobertoBurioni : Presidente Draghi, Ministro Speranza, di nuovo focolai in ospedali causati da sanitari che rifiutano le vaccinazion… - Chiara96529352 : RT @alessand_mella: @Adnkronos La bozza del nuovo decreto non sembra contenere soluzioni per #congiuntifuoriregione #congiuntifuoricomune e… - MattiaGallo17 : RT @ultimenotizie: Nessuna #zonagialla fino al 30 aprile. È quanto prevede la bozza del nuovo decreto legge Covid, che è atteso nel pomerig… -