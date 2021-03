Nuovo Decreto anti Covid aprile 2021: ipotesi e possibili riaperture (Di mercoledì 31 marzo 2021) Pasqua all’insegna del “rosso”, con tutta Italia bloccata dalle restrizioni imposte dal Governo per cercare di contenere il numero dei contagi da Coronavirus e evitare un’impennata in quelli che da sempre sono considerati giorni al alto rischio in cui le persone festeggiano con amici e parenti. Così come a Natale, dunque, anche a Pasqua non si potrà uscire se non per situazioni specifiche previste dall’ultimo Decreto (urgenza, lavoro o salute, ritorno al proprio domicilio o residenza). Dal prossimo 7 aprile, però, entrerà in vigore un Nuovo Decreto. Scopriamo quelle che potrebbero essere le prossime linee guida per capire cosa ci aspetta per il mese di aprile 2021. Pare che proprio in queste ore si deciderà che cosa gli italiani potranno o non potranno fare nel mese di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 31 marzo 2021) Pasqua all’insegna del “rosso”, con tutta Italia bloccata dalle restrizioni imposte dal Governo per cercare di contenere il numero dei contagi da Coronavirus e evitare un’impennata in quelli che da sempre sono considerati giorni al alto rischio in cui le persone festeggiano con amici e parenti. Così come a Natale, dunque, anche a Pasqua non si potrà uscire se non per situazioni specifiche previste dall’ultimo(urgenza, lavoro o salute, ritorno al proprio domicilio o residenza). Dal prossimo 7, però, entrerà in vigore un. Scopriamo quelle che potrebbero essere le prossime linee guida per capire cosa ci aspetta per il mese di. Pare che proprio in queste ore si deciderà che cosa gli italiani potranno o non potranno fare nel mese di ...

