Nuova terapia orale contro la leucemia mieloide acuta

(Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA – Astellas Pharma Inc. (tse: 4503, presidente e ceo: Kenji Yasukawa, Ph.D., ‘Astellas’) ha annunciato che l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità e il prezzo per la terapia orale Gilteritinibin unica dose giornaliera come monoterapia per la cura di pazienti adulti con leucemia mieloide acuta (Lma) recidivante (ovvero che si è ripresentata) o refrattaria (resistente al trattamento) con una mutazione Flt3 (flt3mut+) rilevata da un test pienamente convalidato.

Advertising

sbonaccini : #sanitaER #COVID al via la terapia con anticorpi monoclonali. Dal @MinisteroSalute più di 2.500 confezioni, in arri… - DimInfermiere : Uno studio molto interessante, pubblicato su Cell Death & Disease, si propone di spianare la strada alla creazione… - SessaAntonio : RT @TerapieAvanzate: Approvata dalla #FDA una nuova #CARt destinata al trattamento delle forme recidivanti o refrattarie del #mieloma multi… - filippo46c : RT @TerapieAvanzate: Approvata dalla #FDA una nuova #CARt destinata al trattamento delle forme recidivanti o refrattarie del #mieloma multi… - OssMalattieRare : RT @TerapieAvanzate: Approvata dalla #FDA una nuova #CARt destinata al trattamento delle forme recidivanti o refrattarie del #mieloma multi… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova terapia

... ha deciso di regalare unaricetta dolce, il Banana Sprint, a chi è affetto da questa ... unanutrizionale clinicamente validata, che prevede l'inserimento di alcuni alimenti come la ...REGIONE "giornata di informazione da Molisenews24 sulla situazione dell'emergenza Coronavirus in ... Un paziente di Jelsi è stato trasferito dal reparto malattie infettive aintensiva ...C’è una cura per il Covid che si può fare a casa e porta la firma del professore (bergamasco) Giuseppe Remuzzi. Lo descrive un articolo del Corriere della Sera: Il protocollo ...La task force regionale comunica che ieri, 30 marzo, sono stati processati 1.324 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 158 (e fra questi 145 relativi a residenti in Basilic ...