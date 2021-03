Nuova Dacia Spring 100% elettrica | city car con look da crossover

(Di mercoledì 31 marzo 2021)lancia, il primo modello della marcaelettrico. Sotto aldasi cela unacar dal prezzo accessibile, il meno caro del mercato europeo, con motorizzazionecon un’autonomia di 230 km (ciclo misto Wltp) e 305 km in città (Wltp). Nel design esterno si ritrovano elementi provenienti dal mondo dei Suv: passaruota ampliati, barre da tetto, sottoscocca anteriore rafforzato, ski posteriori e maggiore altezza libera dal suolo (151 mm a vettura vuota). Nonostante le spalle larghe e il cofano bombato, le dimensioni sono compatte: 3,73 m di lunghezza, 1,77 m di larghezza (con retrovisori aperti) e 1,51 mm di altezza (carico escluso, barre da tetto comprese). Cinque porte e quattro veri ...

Spring sara' proposta in tre declinazioni: una versione per privati e aziende, con ordini aperti dall'11 Marzo e prime consegne previste a partire da settembre; una versione Business, ...Audace rivoluzione elettrica perconSpring , la prima full electric del marchio romeno che abbiamo avuto modo di provare in anteprima nel corso di un test drive tra le strade di Milano, con i primi esemplari prodotti ...Nuova Spring la rivoluzione elettrica firmata Dacia - Francesco Fontana Giusti Renault ...Chi l'ha detto che l'elettrico deve essere anche costoso? Dacia Spring, la citycar/suv, arriva a un prezzo inferiore ai 10.000 euro.