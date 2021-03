Nuova Dacia Spring 100% elettrica | city car con look da crossover

(Di mercoledì 31 marzo 2021)lancia, il primo modello della marcaelettrico. Sotto aldasi cela unacar dal prezzo accessibile, il meno caro del mercato europeo, con motorizzazionecon un’autonomia di 230 km (ciclo misto Wltp) e 305 km in città. tvi/mrv/red su Il Corriere della Città.

Audace rivoluzione elettrica perconSpring , la prima full electric del marchio romeno che abbiamo avuto modo di provare in anteprima nel corso di un test drive tra le strade di Milano, con i primi esemplari prodotti ...Spring sara' proposta in tre declinazioni: una versione per privati e aziende, con ordini aperti dall'11 Marzo e prime consegne previste a partire da settembre; una versione Business, ...Tre mesi dopo avere annunciato l’utilizzo dei pneumatici Giti sui nuovi modelli Dacia e Logan, il Gruppo Renault sceglie ancora ...Chi l'ha detto che l'elettrico deve essere anche costoso? Dacia Spring, la citycar/suv, arriva a un prezzo inferiore ai 10.000 euro.