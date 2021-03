Nuoto, Sara Franceschi stupisce nei 400 misti e conquista il pass per le Olimpiadi di Tokyo! (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sara Franceschi vince il titolo italiano nei 400 misti agli Assoluti di Nuoto a Riccione e, soprattutto, si qualifica per le Olimpiadi di Tokyo 2021. 4’37?00 era il tempo limite richiesto dalla Federazione per staccare il pass per i Giochi e la toscana lo ha ottenuto quasi al centesimo: 4’37?06. La classe 1999 ha preceduto sul podio Ilaria Cusinato (4’40?58) e Carlotta Toni (4’44?04). Dopo essere rimasta in scia alla Cusinato nelle prime due vasche a farfalla, Franceschi ha operato il sorpasso nella frazione a dorso, firmando il sorpasso a metà gara. E’ nella rana che la nativa di Livorno ha scavato il solco decisivo nei confronti dell’avversaria e coetanea, involandosi poi verso un riscontro cronometrico di assoluto spessore. Sebbene ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021)vince il titolo italiano nei 400agli Assoluti dia Riccione e, soprattutto, si qualifica per ledi Tokyo 2021. 4’37?00 era il tempo limite richiesto dalla Federazione per staccare ilper i Giochi e la toscana lo ha ottenuto quasi al centesimo: 4’37?06. La classe 1999 ha preceduto sul podio Ilaria Cusinato (4’40?58) e Carlotta Toni (4’44?04). Dopo essere rimasta in scia alla Cusinato nelle prime due vasche a farfalla,ha operato il soro nella frazione a dorso, firmando il soro a metà gara. E’ nella rana che la nativa di Livorno ha scavato il solco decisivo nei confronti dell’avversaria e coetanea, involandosi poi verso un riscontro cronometrico di assoluto spessore. Sebbene ...

Advertising

TV7Benevento : **Nuoto: Assoluti, vittoria e pass olimpico per Sara Franceschi nei 400 misti**... - fiam_fiammetta : RT @LiaCapizzi: La prima giornata degli Assoluti di nuoto a Riccione si apre con una sorpresa. Sara Franceschi domina i 400 misti e conquis… - sportface2016 : #Nuoto, Assoluti Riccione 2021: Sara #Franceschi stacca il pass per #Tokyo2020 nei 400 misti - LiaCapizzi : La prima giornata degli Assoluti di nuoto a Riccione si apre con una sorpresa. Sara Franceschi domina i 400 misti e… - zazoomblog : LIVE Nuoto Assoluti Riccione in DIRETTA: Sara Franceschi vola a Tokyo nei 400 misti! - #Nuoto #Assoluti #Riccione… -