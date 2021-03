Nuoto, risultati Assoluti day1: Panziera da record, Franceschi alle Olimpiadi! Detti e De Tullio convincono (Di mercoledì 31 marzo 2021) Fuochi d’artificio nella vasca di Riccione, sede degli Assoluti di Nuoto primaverili, competizione valida per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo e agli Europei di Budapest. Nella piscina romagnola grandi prestazioni nonostante tutte le difficoltà legate al Covid nel corso della preparazione. La prima della lista non può che essere Margherita Panziera. La campionessa d’Europa in carica dei 200 dorso si è regalata una prova fenomenale nella sua gara da 2’05?56 (30?11; 1’01?88; 1’33?82), valso il nuovo record italiano (seconda prestazione mondiale stagionale) e migliorando il limite nazionale da lei stessa ottenuta due anni fa a Riccione di 2’05?72. Una prestazione di grande livello, scacciando tutti i dubbi e le incertezze causate dal Coronavirus. In particolare, l’ultima vasca da 31?74 è stata ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) Fuochi d’artificio nella vasca di Riccione, sede deglidiprimaverili, competizione valida per la qualificazioneOlimpiadi di Tokyo e agli Europei di Budapest. Nella piscina romagnola grandi prestazioni nonostante tutte le difficoltà legate al Covid nel corso della preparazione. La prima della lista non può che essere Margherita. La campionessa d’Europa in carica dei 200 dorso si è regalata una prova fenomenale nella sua gara da 2’05?56 (30?11; 1’01?88; 1’33?82), valso il nuovoitaliano (seconda prestazione mondiale stagionale) e migliorando il limite nazionale da lei stessa ottenuta due anni fa a Riccione di 2’05?72. Una prestazione di grande livello, scacciando tutti i dubbi e le incertezze causate dal Coronavirus. In particolare, l’ultima vasca da 31?74 è stata ...

