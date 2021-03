Nuoto | Margherita Panziera firma il record italiano nei 200 dorso! Miglior tempo al mondo nel 2021

(Di mercoledì 31 marzo 2021)è stata semplicemente strabordante agli Assolutidie hato il nuovodei 200 metri dorso. Uno show davvero strabiliante confezionato dall’azzurra nella vasca di Riccione, dove è stata letteralmente impeccabile sulla sua distanza prediletta. La 25enne ha toccato la piastra col vertiginoso crono di 2:02.56,ando di ben 16 centesimi il primato che le apparteneva dal 2019. La veneta, quarta in questa specialità ai Mondiali 2019 e Campionessa d’Europa nel 2018, è stata semplicemente impeccabile e ha mostrato di essere in eccellente forma fisica, con le Olimpiadi già messe nel mirino da. La nostra portacolori, già qualificata ai Giochi di Tokyo, ha giganteggiato in maniera ...

...primo tratto di Zazzart nello slot delle batterie maschili che hanno aperto gli Assoluti dia ...Panziera, un'altra già prenotata per Tokyo, si limita al 'bagnetto' nei 200 dorso (...Nei 200 dorso femminiliPanziera , campionessa d'Europa in carica e già qualificata alle ...Pellegrini: 'Sono come una 15enne innamorata delma niente sconti' 29/03/2021 A 10:09 ...La nuotatrice azzurra Margherita Panziera domina i 200m dorso femminili ai Campionati Assoluti di nuoto di Riccione 2021 e si laurea campionessa italiana davanti a Erika Francesca Gaetani e Martina ...Subito in evidenza Gabriele Detti e Simona Quadarella agli Assoluti di nuoto cominciati oggi a Riccione. In gara 563 atleti (287 maschi e 276 femmine) di 147 società. (ANSA) ...