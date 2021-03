Nuoto | Gabriele Detti | “Voglio andar forte | basta terzi posti…”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 31 marzo 2021) C’è voglia di nuotare bene e far vedere di esserci.è pronto per una nuova sfida, oggi lo vedremo in vasca nei 400 stile libero nel primo giorno dei Campionati italiani a Riccione. L’azzurro, per le vicende Covid che l’hanno riguardato, ha già la qualificazione per Tokyo, ma le motivazioni nella piscina romagnola non mancano. “Ho dovuto combattere 26 giorni e poi in acqua ne ho un po’ risentito. Ma sono stato molto peggio 2 giorni dopo il vaccino che ho potuto fare grazie all’Esercito alla Cecchignola. Ho avuto 39.5 di febbre, pensavo di morire…ma per fortuna mi sono ripreso subito, e ora sono pronto“, ha rivelatoin un’intervista a La Gazzetta dello Sport. L’obiettivo è chiaro: “no. Nei 400 dopo 5 anni è l’ora di cambiare l’ordine del podio, ...