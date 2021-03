Nuoto | Campionati italiani 2021 | Detti e Quadarella i migliori delle batterie nei 400 sl | Federica Pellegrini in evidenza nei 50 sl

Leggi su oasport

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Prima giornata diandata in scena a Riccione, sede degli Assoluti primaverilidi. Nella piscina romagnola si deciderà molto in fatto di Olimpiadi di Tokyo, ricordando che i riscontri previsti saranno funzionali alla selezione. Nelle heat mattutine nei 400 stile libero uomini Gabrieleha ottenuto il miglior crono di 3’50?04: una prestazione normale per il livornese che nel pomeriggio conta di andar più veloce, lui che il pass olimpico già l’ha in tasca per quanto è stato deciso dai selezionatori sulla questione Covid che ha riguardato il toscano e altri atleti. A comporre il roster dei finalisti ci saranno anche Geremia Freri (3’50?06), Matteo Ciampi (3’50?91), Marco De Tullio (3’50?98), Matteo Lamberti (3’51?21), Alessio Proietti Colonna (3’51?31), Pasquale Sanzullo (3’52?03) e Luca De Tullio ...