Nuoto, Assoluti Riccione 2021 finali oggi in tv: orario e streaming mercoledì 31 marzo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Si chiude il sipario sulle batterie del mattino nella prima giornata di gare agli Assoluti 2021 di Riccione. Spazio, dalle 16:30 di mercoledì 31 marzo, alle finali con i talenti italiani alla ricerca dei pass per i Giochi Olimpici in programma a Tokyo in estate e per gli Europei di Budapest di scena a maggio. Potrete seguirli in tv in diretta esclusiva su Rai Sport e in streaming sulla piattaforma Rai Play oltre che sul sito della FederNuoto. Sportface.it in ogni caso vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e un live testuale. SEGUI LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 31 marzo 2021) Si chiude il sipario sulle batterie del mattino nella prima giornata di gare aglidi. Spazio, dalle 16:30 di31, allecon i talenti italiani alla ricerca dei pass per i Giochi Olimpici in programma a Tokyo in estate e per gli Europei di Budapest di scena a maggio. Potrete seguirli in tv in diretta esclusiva su Rai Sport e insulla piattaforma Rai Play oltre che sul sito della Feder. Sportface.it in ogni caso vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e un live testuale. SEGUI LA DIRETTA SportFace.

