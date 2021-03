Nuoto: Assoluti, Cocconcelli batte Pellegrini nei 50 stile libero (Di mercoledì 31 marzo 2021) Riccione, 31 mar. - (Adnkronos) - Costanza Cocconcelli vince i 50 stile libero ai campionati Assoluti di Nuoto di Riccione. La 19enne emiliana si impone in 25"04 precedendo di un soffio Federica Pellegrini (25"07). Terzo posto per Silvia Di Pietro (25"19). Nella gara maschile successo per Lorenzo Zazzeri (21"89) davanti a Leonardo Deplano (22"11) e Alessandro Bori (22"15). Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Riccione, 31 mar. - (Adnkronos) - Costanzavince i 50ai campionatididi Riccione. La 19enne emiliana si impone in 25"04 precedendo di un soffio Federica(25"07). Terzo posto per Silvia Di Pietro (25"19). Nella gara maschile successo per Lorenzo Zazzeri (21"89) davanti a Leonardo Deplano (22"11) e Alessandro Bori (22"15).

