Nuoto | Alessandro Miressi | “Mi sento bene dopo il Covid | ho ancora tanto da dare e dimostrare”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 31 marzo 2021)è pronto per affrontare i Campionati italiani dia Riccione, qualificanti per Tokyo, sognando il crono di 48?2 nei 100 stile libero. Non sarà facile per il campione d’Europa in carica perché purtroppo la sua preparazione è stata condizionata dalla positività alche ne ha minato non poco l’allenamento. Tuttavia, il peggio sembra essere alle spalle, come confermato dal piemontese nell’intervista concessa al Corriere dello Sport: “Mi. Per fortuna mi sono ripreso dal. L’ho preso in forma live però, nelle due settimane di quarantena ero stanco e spossato, non riuscivo a fare niente. Quando sono ritornato a nuotare, ho iniziato già a scaricare, senza di fatto caricare nelle tre settimane che ci separavano dalle gare. A metà ...