Nota influencer annuncia di essere in dolce attesa: ecco di chi si tratta (Di mercoledì 31 marzo 2021) Novità in casa di Paola Turani e di suo marito Ricky Serpella: c’è una cicogna in arrivo! L’influencer avrebbe dato la notizia della gravidanza proprio in queste ore con un dolcissimo post su Instagram. Nella foto appaiono lei, Ricky e i suoi due cagnoloni Gnomo e Nadine. Nella caption, Paola Turani avrebbe dichiarato di essere al terzo mese di gravidanza, facendo non poca fatica nel tenere nascosta la cosa agli occhi attenti delle sue follower. Nel messaggio traspare tutta la felicità e l’emozione della futura mamma: In questi anni durante la nostra lunga attesa abbiamo capito molte cose. Abbiamo capito che io e te siamo davvero forti e possiamo superare tutto insieme @rickyserpella Abbiamo capito che davvero “NIENTE È IMPOSSIBILE”. La vita, quando meno te l’aspetti, ti sorprende. E quando succede ti lascia senza fiato, senza ... Leggi su trendit (Di mercoledì 31 marzo 2021) Novità in casa di Paola Turani e di suo marito Ricky Serpella: c’è una cicogna in arrivo! L’avrebbe dato la notizia della gravidanza proprio in queste ore con un dolcissimo post su Instagram. Nella foto appaiono lei, Ricky e i suoi due cagnoloni Gnomo e Nadine. Nella caption, Paola Turani avrebbe dichiarato dial terzo mese di gravidanza, facendo non poca fatica nel tenere nascosta la cosa agli occhi attenti delle sue follower. Nel messaggio traspare tutta la felicità e l’emozione della futura mamma: In questi anni durante la nostra lungaabbiamo capito molte cose. Abbiamo capito che io e te siamo davvero forti e possiamo superare tutto insieme @rickyserpella Abbiamo capito che davvero “NIENTE È IMPOSSIBILE”. La vita, quando meno te l’aspetti, ti sorprende. E quando succede ti lascia senza fiato, senza ...

Advertising

gossipnewitalia : #ChiaraFerragni, nota imprenditrice digitale e influencer, da poco diventata mamma per la seconda volta, è stata cr… - Gif_di_Tina : Comunque gente nota o vicino ai noti ha fatto l'endorsement ad Awed. L'#isola e le sue dinamiche sono già finite. S… - renatosavoldi : Ahahahahah criminal influencer é qualquer nota!! Ahahahahhahahahah - IngleseSartoria : Il marito di una nota #Influencer non può assolutamente presentarsi in trasmissione con i tre bottoni della giacca… - valerioorsolini : Anele non è né influencer ne nota ai più. Ha meno di 500 follower. Eppure il suo tweet ha avuto un grande consenso,… -