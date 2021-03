“Non sto bene, sono molto provata”. Sonia Lorenzini, lo sfogo che mette i fan in ansia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sonia Lorenzini ha preso parte all’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’, ma non è riuscita ad ottenere il traguardo finale. Nonostante questo, la sua visibilità è in incremento e praticamente ogni giorno tiene compagnia ai suoi follower, che la seguono con grandissima attenzione. Pochi giorni fa ha riferito di essere rimasta vittima di un incidente domestico. Infatti, mentre era intenta ad allenarsi si è improvvisamente bloccata con la schiena riportando questo problema fisico. Inoltre, ha anche annunciato che dovrà operarsi a breve all’alluce valgo perché non riesce più a flettere il piede e si è anche bruciata, assaggiando i fagioli preparati dalla madre. In queste ore è tornata presente sul social network Instagram e ha confessato di essere in uno stato d’animo molto negativo. Le sue parole hanno messo in allarme i fan, che si ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021)ha preso parte all’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’, ma non è riuscita ad ottenere il traguardo finale. Nonostante questo, la sua visibilità è in incremento e praticamente ogni giorno tiene compagnia ai suoi follower, che la seguono con grandissima attenzione. Pochi giorni fa ha riferito di essere rimasta vittima di un incidente domestico. Infatti, mentre era intenta ad allenarsi si è improvvisamente bloccata con la schiena riportando questo problema fisico. Inoltre, ha anche annunciato che dovrà operarsi a breve all’alluce valgo perché non riesce più a flettere il piede e si è anche bruciata, assaggiando i fagioli preparati dalla madre. In queste ore è tornata presente sul social network Instagram e ha confessato di essere in uno stato d’animonegativo. Le sue parole hanno messo in allarme i fan, che si ...

