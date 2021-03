“Non sta bene”. Maria Teresa Ruta preoccupata, problemi in famiglia: “Ora stiamo aspettando” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Maria Teresa Ruta è stata una delle protagoniste del ‘Grande Fratello Vip’. La sua amicizia con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando aveva fatto sognare milioni di telespettatori, ma poi in seguito ad incomprensioni e litigi i loro rapporti si sono deteriorati e oggi non hanno quasi più contatti. In attesa di capire cosa potrà fare in futuro la conduttrice televisiva, ha rilasciato un’importante intervista a RTL 102.5. In particolare, ha deciso di intervenire nella trasmissione ‘Protagonisti’. Durante la conversazione radiofonica ha confessato una vicenda negativa, accaduta recentemente. Le sue dichiarazioni hanno preoccupato i fan dell’ex gieffina, i quali sperano che il tutto possa rientrare nella norma al più presto. Un componente fondamentale della famiglia di Maria Teresa ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021)è stata una delle protagoniste del ‘Grande Fratello Vip’. La sua amicizia con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando aveva fatto sognare milioni di telespettatori, ma poi in seguito ad incomprensioni e litigi i loro rapporti si sono deteriorati e oggi non hanno quasi più contatti. In attesa di capire cosa potrà fare in futuro la conduttrice televisiva, ha rilasciato un’importante intervista a RTL 102.5. In particolare, ha deciso di intervenire nella trasmissione ‘Protagonisti’. Durante la conversazione radiofonica ha confessato una vicenda negativa, accaduta recentemente. Le sue dichiarazioni hanno preoccupato i fan dell’ex gieffina, i quali sperano che il tutto possa rientrare nella norma al più presto. Un componente fondamentale delladi...

Ultime Notizie dalla rete : Non sta Covid, la Cina insiste: "Cercare origine anche altrove" "C'è consenso tra gli scienziati sul fatto che il luogo in cui è stato inizialmente segnalato non ... "La Cina sta usando un nuovo studio... per sollevare dubbi sulla convinzione che la nazione asiatica ...

Focolaio in convento suore Bari: 27 casi e 4 morti/ Non erano ancora state vaccinate Quattro le vittime, fra cui l a più giovane di 82 anni e la più anziana di ben 104, e tutte non ... e l'Asl sta monitorando con attenzione lo stato di salute delle suore. Il contagio, secondo una prima ...

Unicredit: lo slancio di ieri non sta trovando continuità Milano Finanza Milan, Bergomi: “Pobega mi sta impressionando, ha cambio di passo” Giuseppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, ha parlato delle qualità di Tommaso Pobega, centrocampista dello Spezia in prestito dal Milan ...

Bloober Team cambia idea e non si farà acquisire, per ora Bloober Team non si farà acquisire al momento perché "c'è un alto rischio di perdere i propri obiettivi". La reputazione di Bloober Team è cresciuta notevolmente negli ultimi anni, e lo studio polacco ...

