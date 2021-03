Non si ferma al posto di blocco: scatta l’inseguimento tra Carabinieri e pusher (Di mercoledì 31 marzo 2021) I Carabinieri della Stazione di Sant’Angelo romano, impegnati nel controllo del territorio, hanno intimato l’alt ad un’auto che però non si è fermata, anzi, si è data alla fuga. I Carabinieri così, saliti in auto, hanno dato il via ad un vero e proprio inseguimento tra le vie del paese. Il sangue freddo dei Carabinieri ha consentito di evitare il peggio, con l’ausilio di altri equipaggi intervenuti, e di bloccare il fuggitivo. Al volante è stato identificato un cittadino bulgaro di 24 anni ed è scattata la perquisizione personale e del veicolo. Leggi anche: Pomezia, terribile incidente: morta una donna All’interno dell’auto, come immaginavano i miliari, il giovane aveva nascosto un consistente quantitativo di marijuana per lui imperdibile. Il 24enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 31 marzo 2021) Idella Stazione di Sant’Angelo romano, impegnati nel controllo del territorio, hanno intimato l’alt ad un’auto che però non si èta, anzi, si è data alla fuga. Icosì, saliti in auto, hanno dato il via ad un vero e proprio inseguimento tra le vie del paese. Il sangue freddo deiha consentito di evitare il peggio, con l’ausilio di altri equipaggi intervenuti, e di bloccare il fuggitivo. Al volante è stato identificato un cittadino bulgaro di 24 anni ed èta la perquisizione personale e del veicolo. Leggi anche: Pomezia, terribile incidente: morta una donna All’interno dell’auto, come immaginavano i miliari, il giovane aveva nascosto un consistente quantitativo di marijuana per lui imperdibile. Il 24enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ...

Advertising

Noiconsalvini : COMO, LA LOCALE LO FERMA: 'IN GHANA VI AVREI TAGLIATO LA GOLA. NON POTETE FARMI NIENTE'. VERGOGNA! - ZZiliani : Sono passati ormai 6 mesi dall’esplosione dello scandalo dell’esame farsa di #Suarez e la #Procura FJGC è ancora fe… - JoseCarlosRRuiz : La capacità straordinaria di #Cuba nello sviluppo di vaccini vs. la #COVID19. Il #blocco #USA non ferma #Cuba. Uno… - french7_7 : Se lo aspetti Magari sbagli stazione E non si ferma ??????? Poi non ripassa più. - NotizieFrance : Piazza Mercato ed i Quartieri Spagnoli in balia di 'branchi' di scooter di giovanissimi. La zona rossa non ferma il… -

Ultime Notizie dalla rete : Non ferma Spionaggio: "Militare italiano vendeva segreti Nato ai russi" Il ministro degli Esteri , Luigi di Maio: 'Ferma protesta per un atto ostile di estrema gravità '. ... Non è accettabile che si venga a pagare un nostro funzionario per avere informazioni Nato. Ma devo ...

Mondiali di Muay Thai, trionfa Puce nella sfida salentina con Liuzzi PESCARA - In piena pandemia lo sport non si ferma. Nei giorni scorsi a Pescara è stato organizzato Fight Clubbing, un grande evento che ha visto la partecipazione di numerosi atleti di primissimo piano della Muay Thai e di K1. Un evento ...

Home News La pandemia non ferma i set Cinecittà News Torino, emergenza in difesa per il derby: si ferma pure Lyanco Brutte notizie per Davide Nicola in vista del derby di sabato contro la Juventus: questa mattina non si è potuto allenare con i propri compagni il difensore ...

Messico, morta durante fermo di polizia: Victoria e la figlia subivano violenze dal compagno E non sappiamo ancora se sia stata informata dell'omicidio di ... è morta sabato 26 marzo a Tulum, nello Yucatan, durante un fermo da parte della polizia locale. Gli agenti, intervenuti dopo la ...

Il ministro degli Esteri , Luigi di Maio: 'protesta per un atto ostile di estrema gravità '. ...è accettabile che si venga a pagare un nostro funzionario per avere informazioni Nato. Ma devo ...PESCARA - In piena pandemia lo sportsi. Nei giorni scorsi a Pescara è stato organizzato Fight Clubbing, un grande evento che ha visto la partecipazione di numerosi atleti di primissimo piano della Muay Thai e di K1. Un evento ...Brutte notizie per Davide Nicola in vista del derby di sabato contro la Juventus: questa mattina non si è potuto allenare con i propri compagni il difensore ...E non sappiamo ancora se sia stata informata dell'omicidio di ... è morta sabato 26 marzo a Tulum, nello Yucatan, durante un fermo da parte della polizia locale. Gli agenti, intervenuti dopo la ...