“Non permettete che i farmacisti somministrino i vaccini, è un pericolo per i pazienti”: parla l’Associazione Liberi Specializzandi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Via libera alle vaccinazioni anti-Covid nelle farmacie: i farmacisti possono somministrare direttamente il vaccino, previa la frequenza di corsi di abilitazione organizzati dall’Istituto superiore di sanità, ma saranno esclusi dalla vaccinazione i soggetti ad estrema vulnerabilità o chi abbia avuto pregresse reazioni allergiche gravi. Le modalità operative per la partecipazione dei farmacisti alla campagna vaccinale sono indicate nell”Accordo quadro tra governo, regioni-ppaa, Federfarma eAssofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti SarsCov2?, firmato ieri dal ministro della Salute Roberto Speranza. A fare da apripista è stata la Liguria, con 52 farmacie che hanno aderito, e medici che vaccinano con l’assistenza dei farmacisti. Sarebbe pronto anche il Lazio con mille ... Leggi su tpi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Via libera alle vaccinazioni anti-Covid nelle farmacie: ipossono somministrare direttamente il vaccino, previa la frequenza di corsi di abilitazione organizzati dall’Istituto superiore di sanità, ma saranno esclusi dalla vaccinazione i soggetti ad estrema vulnerabilità o chi abbia avuto pregresse reazioni allergiche gravi. Le modalità operative per la partecipazione deialla campagna vaccinale sono indicate nell”Accordo quadro tra governo, regioni-ppaa, Federfarma eAssofarm per la somministrazione da parte deideianti SarsCov2?, firmato ieri dal ministro della Salute Roberto Speranza. A fare da apripista è stata la Liguria, con 52 farmacie che hanno aderito, e medici che vaccinano con l’assistenza dei. Sarebbe pronto anche il Lazio con mille ...

Advertising

lee28552519 : RT @Giorgiaa394: Raga non permettete a Rosa di dire di essere migliore di Tommaso e Serena, votateli anche solo un voto, anche se siete di… - Giorgiaa394 : Raga non permettete a Rosa di dire di essere migliore di Tommaso e Serena, votateli anche solo un voto, anche se si… - zaynxcherriez : RT @ilaryflames: Ricordatevi che brillate, brillate di luce propria. Non permettete a nessuno di spegnere la vostra luce, nessuno merita di… - kjtchensvnk : RT @B3GRAVNING: Sfatiamo un mito. «La donna che bestemmia non è attraente». Se permettete, preferisco avere la mia donna capace di far scen… - mirrorsxdfnclss : RT @ilaryflames: Ricordatevi che brillate, brillate di luce propria. Non permettete a nessuno di spegnere la vostra luce, nessuno merita di… -