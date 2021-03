Noga Erez presenta KIDS, il nuovo album (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il suo debutto è stato nel 2017, con l’album Off the radar. Oggi, a tre anni di distanza l’artista israeliana Noga Erez ritorna, insieme a Ori Rousso. Il disco è KIDS. Noga Erez, cosa aspettarci da KIDS? “Quando pubblichi il tuo primo album, è come se rilasciassi tutto ciò su cui hai lavorato per tutta la vita fino a quel momento” ha spiegato Erez al magazine online Paper. “Ma poi il secondo abbiamo iniziato a scriverlo con la consapevolezza che ci sono persone che se lo aspettavano. Ci sarà qualcuno ad ascoltarlo”. Uscito lo scorso 26 marzo, KIDS parla di molte cose: disordini politici, isolamento pandemico, perdita, legami familiari, ambizioni. Il tutto unito in un unico, grande tema: “Si tratta davvero di una ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il suo debutto è stato nel 2017, con l’Off the radar. Oggi, a tre anni di distanza l’artista israelianaritorna, insieme a Ori Rousso. Il disco è, cosa aspettarci da? “Quando pubblichi il tuo primo, è come se rilasciassi tutto ciò su cui hai lavorato per tutta la vita fino a quel momento” ha spiegatoal magazine online Paper. “Ma poi il secondo abbiamo iniziato a scriverlo con la consapevolezza che ci sono persone che se lo aspettavano. Ci sarà qualcuno ad ascoltarlo”. Uscito lo scorso 26 marzo,parla di molte cose: disordini politici, isolamento pandemico, perdita, legami familiari, ambizioni. Il tutto unito in un unico, grande tema: “Si tratta davvero di una ...

