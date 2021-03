No Man’s Sky: Expeditions, aggiornamento disponibile con nuove missioni stagionali – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 31 marzo 2021) No Man’s Sky si amplia con il nuovo aggiornamento gratuito Expeditions, che introduce l’omonima modalità di gioco con missioni stagionali da completare.. No Man’s Sky si evolve ancora con Expeditions, un nuovo aggiornamento gratuito che aggiunge le missioni stagionali all’enorme simulazione spaziale di Hello Games che continua a crescere ed arricchirsi ancora a distanza di anni dal lancio originale. Expeditions è il nome dell’update ma anche della nuova modalità di gioco, che consente agli esploratori spaziali di partire tutti da uno stesso pianeta e seguire un lungo percorso preimpostato in giro per l’universo. Invece di viaggiare tra i pianeti in … Notizie giochi PlayStation 4Read More L'articolo No ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 31 marzo 2021) NoSky si amplia con il nuovogratuito, che introduce l’omonima modalità di gioco conda completare.. NoSky si evolve ancora con, un nuovogratuito che aggiunge leall’enorme simulazione spaziale di Hello Games che continua a crescere ed arricchirsi ancora a distanza di anni dal lancio originale.è il nome dell’update ma anche della nuova modalità di gioco, che consente agli esploratori spaziali di partire tutti da uno stesso pianeta e seguire un lungo percorso preimpostato in giro per l’universo. Invece di viaggiare tra i pianeti in … Notizie giochi PlayStation 4Read More L'articolo No ...

