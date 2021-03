Niger, perché il tentato colpo di Stato deve interessare l’Italia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Secondo quanto riporta France 24 in Niger c’è Stato un tentativo di colpo di Stato proprio alla vigilia della cerimonia di entrata in carica, prevista per giovedì 1 aprile, nella capitale Niamey, del nuovo presidente Mohamed Bazoum, molto vicino al capo di Stato uscente Mahamadou Issoufou. Il suo rivale, l’ex-presidente Mahamane Ousmane, aveva conteStato il risultato delle elezioni sostenendo di essere lui il vincitore. Stando a fonti della sicurezza Nigerina citate dall’emittente Rfi, la Guardia presidenziale avrebbe tuttavia organizzato rapidamente una risposta e la situazione sarebbe ritornata alla calma molto rapidamente. Tuttavia è sintomatico della situazione delicata che ancora il Paese vive, mentre è per altro base operativa di gruppi jihadisti (che, tipico del ... Leggi su formiche (Di mercoledì 31 marzo 2021) Secondo quanto riporta France 24 inc’èun tentativo didiproprio alla vigilia della cerimonia di entrata in carica, prevista per giovedì 1 aprile, nella capitale Niamey, del nuovo presidente Mohamed Bazoum, molto vicino al capo diuscente Mahamadou Issoufou. Il suo rivale, l’ex-presidente Mahamane Ousmane, aveva conteil risultato delle elezioni sostenendo di essere lui il vincitore. Stando a fonti della sicurezzaina citate dall’emittente Rfi, la Guardia presidenziale avrebbe tuttavia organizzato rapidamente una risposta e la situazione sarebbe ritornata alla calma molto rapidamente. Tuttavia è sintomatico della situazione delicata che ancora il Paese vive, mentre è per altro base operativa di gruppi jihadisti (che, tipico del ...

Ultime Notizie dalla rete : Niger perché Notizie dall'Africa in podcast " Martedì 30 marzo 2021 ... nella provincia mozambicana di Cabo Delgado, non ci sono dati e cifre ufficiali, anche perché l'... Niger: il presidente Bazoum parla di fallimento della lotta al jihadismo nel paese "La lotta al ...

Democrazie divinizzate Tutto chiaro, come sempre, sulla carta, sia pure 'Costituzionale', perché come sappiamo, qui come ...e presterà il rituale giuramento di fedeltà alla Costituzione della Repubblica del Niger. Il ...

