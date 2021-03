Niente zone gialle, a scuola sino alla prima media e vaccino per farmacisti: la bozza del nuovo decreto (Di mercoledì 31 marzo 2021) Covid, Draghi: 'Dopo Pasqua scuole aperte anche in zona rossa sino alla prima media' 26 marzo 2021 Cluster covid al Galliera, positivo anche un operatore sanitario. Draghi: 'Presto una legge per i ... Leggi su genovatoday (Di mercoledì 31 marzo 2021) Covid, Draghi: 'Dopo Pasqua scuole aperte anche in zona rossa' 26 marzo 2021 Cluster covid al Galliera, positivo anche un operatore sanitario. Draghi: 'Presto una legge per i ...

Advertising

fattoquotidiano : Nuovo decreto Covid: niente zone gialle fino al 30 aprile, prevista possibile deroga. Il vaccino sarà obbligatorio… - rtl1025 : ?? Niente zone gialle: fino al 30 aprile saranno confermate le misure oggi in vigore che prevedono solo zone arancio… - LaStampa : Nuovo decreto, ecco la bozza: obbligo vaccinale per i farmacisti e niente zone gialle, Italia blindata fino al 30 a… - SoniaLaVera : RT @Libero_official: #Salvini sbotta: 'Decisioni non basate sulla scienza'. Niente #zonegialle per aprile, salvo revisioni. #Vaccino, obbli… - monicadiamanti : Covid, oggi in Cdm il nuovo decreto. Niente zone gialle in aprile, scuole aperte senza più deroghe alle Regioni - P… -