Niente giallo fino al 30 aprile. Arriva la bozza del nuovo decreto Draghi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Federico Giuliani Per almeno un mese non ci saranno zone gialle. Scuole riaperte in presenza fino alla prima media. Scatta l'obbligo vaccinazione per i sanitari Zona rossa o arancione fino al 30 aprile in tutto il territorio nazionale, obbligo di vaccinazione per il personale sanitario e ritorno in classe fino alla prima media anche nelle zone rosse. Sono queste alcune delle misure chiave presenti nella bozza del nuovo decreto legge Covid valido dal 7 al 30 aprile. Le nuove misure del decreto Innanzitutto, per almeno un mese, non ci saranno zone gialle. Che cosa significa? In parole povere, stando al prossimo decreto, bar e ristoranti non potranno aprire a pranzo, eccezion fatta per il solito asporto.

