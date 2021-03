Nicola Ventola | l’ex calciatore sposato | chi è Kartika Luyet

(Di mercoledì 31 marzo 2021) La vita privata didi Bari e Inter: chi è, cosa fa oggimodella. (Andreas Rentz/Getty Images)Nata in Brasile, classe 1977, figlia di madre indonesiana e padre svizzero,ha doppio passaporto, ovvero è svizzera, ma naturalizzata italiana. Proprio nel Paese elvetico, nel comune di Savièse, Canton Vallese, è cresciuta. Giovanissima, si è poi trasferita in Italia e oggi è nota nel nostro Paese come modella. Da quasi 20 anni è sposata con. Ti potrebbe interessare anche questo articolo -> Caterina Sbaraglia, chi è la baby attrice di Svegliati amore mio...

Advertising

Ernesto60579044 : RT @Sportellate_it: Christian Vieri, Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano stanno rivoluzionando il modo di parlare di calcio al gra… - Sportellate_it : Christian Vieri, Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano stanno rivoluzionando il modo di parlare di calcio al… - zazoomblog : Nicola Ventola chi è l’ex calciatore: sapete qual è il suo titolo di studio? - #Nicola #Ventola #calciatore:… - gpensabene : RT @annaros70527446: @Simo_Ventura Nella prima puntata giocheranno Raffaella Fico, Max Giusti, Elettra Lamborghini, Ignazio Moser, Massimil… - annaros70527446 : @Simo_Ventura Nella prima puntata giocheranno Raffaella Fico, Max Giusti, Elettra Lamborghini, Ignazio Moser, Massi… -

Ultime Notizie dalla rete : Nicola Ventola

MAM-e

In questa prima puntata, si sfideranno: Raffaella Fico, Max Giusti, Elettra Lamborghini, Ignazio Moser, Massimiliano Rosolino e. Nelle prossime puntate, invece, giocheranno Dj Angelo, ...... i concorrenti possono ricorrere all'aiuto dei 6 vip protagonisti della puntata: Raffaella Fico, Max Giusti, Elettra Lamborghini, Ignazio Moser, Massimiliano Rosolino e. CALCIO Alle 20.Puro divertimento e grande impatto visivo. Sono questi gli ingredienti dello show che, per sei puntate, segna l’atteso ritorno di Simona Ventura in prima ...Raffaella Fico sarà tra i concorrenti del nuovo gioco televisivo Game of Games, condotto da Simona Ventura: chi è la bella showgirl.