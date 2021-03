NFL – I prospetti del draft 2021 | Trey Sermon

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Un campionato 2019 particolarmente sfortunato non ha spento, in, la voglia di riscattarsi e tornare a dimostrare di essere uno dei migliori running back del college football. Dopo due anni in grande crescita, con i Sooners, il giocatore proveniente dalla Georgia ha subito un drastico calo nel 2019. Per risollevare le sorti della sua carriera, ha puntato sulla Ohio State. Chi è? Durante l’ultimo anno di liceo,pare già candidarsi a essere un futuro prospetto della NFL. La sua taglia di 1,85 metri per 97 chili lo rende un running back particolarmente intrigante e gli fa ricevere offerte da Alabama, Florida, Ohio State e Georgia. A tutte queste,preferisce la University of Oklahoma. Nel 2017, entra al college e, alla ...