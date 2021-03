Neymar, tweet contro il gossip: “E’ venuto fuori che sono innamorato, si sono solo dimenticati di avvisarmi” (Di mercoledì 31 marzo 2021) In seguito ai continui rumors che girano attorno alla sua vita privata e sentimentale, il talento brasiliano Neymar Jr ha pubblicato un tweet polemico nei confronti di chi mette in giro false voci su sue storie d’amore. “E’ venuto fuori che sono innamorato, si sono solo dimenticati di avvisarmi”, ha scritto l’attaccante del Psg sul suo profilo ufficiale. Saiu por aí que estoy enamorado Só esqueceram de avisar o pai — Neymar Jr (@Neymarjr) March 31, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 31 marzo 2021) In seguito ai continui rumors che girano attorno alla sua vita privata e sentimentale, il talento brasilianoJr ha pubblicato unpolemico nei confronti di chi mette in giro false voci su sue storie d’amore. “E’che, sidi”, ha scritto l’attaccante del Psg sul suo profilo ufficiale. Saiu por aí que estoy enamorado Só esqueceram de avisar o pai —Jr (@jr) March 31, 2021 SportFace.

