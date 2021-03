Nestlé Italia, premio di 2.500 euro per 3mila dipendenti (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Adnkronos/LabItalia) - Nestlé Italia riconoscerà un premio di 2.500 euro lordi a 3mila suoi collaboratori che lavorano nelle sedi e nelle fabbriche del Gruppo. Si tratta del bonus più alto degli ultimi anni che l'azienda, in accordo con le organizzazioni sindacali, ha voluto corrispondere nella sua totalità nonostante l'andamento negativo del mercato, fortemente segnato dalle difficoltà della pandemia. Il premio è un ulteriore riconoscimento concreto a chiusura del 2020, anno in cui è stata garantita a tutti la piena retribuzione, anche quando alcune attività sono state sospese a causa della pandemia. “Sono particolarmente orgoglioso della dedizione con cui i nostri collaboratori, a tutti i livelli e in tutti i ruoli, hanno svolto il loro lavoro garantendo la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Adnkronos/Lab) -riconoscerà undi 2.500lordi asuoi collaboratori che lavorano nelle sedi e nelle fabbriche del Gruppo. Si tratta del bonus più alto degli ultimi anni che l'azienda, in accordo con le organizzazioni sindacali, ha voluto corrispondere nella sua totalità nonostante l'andamento negativo del mercato, fortemente segnato dalle difficoltà della pandemia. Ilè un ulteriore riconoscimento concreto a chiusura del 2020, anno in cui è stata garantita a tutti la piena retribuzione, anche quando alcune attività sono state sospese a causa della pandemia. “Sono particolarmente orgoglioso della dedizione con cui i nostri collaboratori, a tutti i livelli e in tutti i ruoli, hanno svolto il loro lavoro garantendo la ...

