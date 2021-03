“Nella speranza del pisell*”. UeD, Samantha Curcio manda in caos lo studio. Anche Maria De Filippi senza parole (Di mercoledì 31 marzo 2021) Puntata difficile per Samantha Curcio a Uomini e Donne. La tronista prosegue il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi, ma ancora non ha trovato la persona giusta. A pochi minuti dal suo ingresso in studio, il corteggiatore Ugo ha deciso di lasciare il programma. “Se ti ho tenuto c’è un motivo, potevo far scendere altri 10 ragazzi e non l’ho fatto”, puntualizza lei, sottolineando così di essere stata lei a frenare l’arrivo in studio di nuovi corteggiatori. Poi è stata mostrata l’esterna con Alessio Ceniccola, che ha risollevato l’umore della Curcio. Un’esterna romantica e teatrale per dimostrare alla tronista di tenere molto a questa conoscenza. Sebbene felice per il gesto e la premura che Alessio mette in tutto ciò che fa per lei, la tronista nutre dubbi sul ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) Puntata difficile pera Uomini e Donne. La tronista prosegue il suo percorso nel dating show diDe, ma ancora non ha trovato la persona giusta. A pochi minuti dal suo ingresso in, il corteggiatore Ugo ha deciso di lasciare il programma. “Se ti ho tenuto c’è un motivo, potevo far scendere altri 10 ragazzi e non l’ho fatto”, puntualizza lei, sottolineando così di essere stata lei a frenare l’arrivo indi nuovi corteggiatori. Poi è stata mostrata l’esterna con Alessio Ceniccola, che ha risollevato l’umore della. Un’esterna romantica e teatrale per dimostrare alla tronista di tenere molto a questa conoscenza. Sebbene felice per il gesto e la premura che Alessio mette in tutto ciò che fa per lei, la tronista nutre dubbi sul ...

