Nel “villaggio” delle startup che lavorano sulla sostenibilità

Le Village (crediti: Le Village)"Senza innovazione il business non può essere sostenibile, ma per innovare l'azienda ha bisogno di essere sostenibile. Per questo sempre di più parliamo di innovability, che unisce i termini inglesi di innovazione e sostenibilità: il made in Italy e le sue eccellenze devono seguire questo concetto e qui a Le Village by Crédit Agricole Milano, con la nostra connotazione territoriale, vogliamo creare un nuovo tessuto economico e renderlo sostenibile per le generazioni che verranno, sia dal punto di vista ambientale che umano". Gabriella Scapicchio, è il "sindaco" di Le Village by Crédit Agricole Milano, spazio multifunzionale che accelera l'innovazione delle startup – sono 47 quelle attualmente presenti, cui si aggiungono 13 aziende partner e 41 abilitatori – parte di un network internazionale di 37 hub ...

