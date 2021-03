Nel Medioevo il primo manuale di bellezza | la maschera delle nobildonne

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 31 marzo 2021) La cura della pelle e i prodotti dinon sono certamente nati l’altro ieri. I vari trend diinfatti hanno origini antichissime, anche se ovviamente con il tempo si sono raffinati e hanno raggiunto risultati inaspettati. Già le civiltà antiche avevano a cuore la salute della propria pelle, ma gli ingredienti utilizzati per la cura personale erano senz’altro più naturali. Ripercorrendo la storia è possibile scoprire da dove provengono i prodotti da noi oggi utilizzati. Nell’antico Egitto e nell’antica Grecia ad esempio le donne facoltose erano solite spalmarsi l’intero corpo con unguenti a base di oli naturali. Con questi ultimi idratavano la loro pelle e si rilassavano con lunghi massaggi profumati. Gli oli vegetali più utilizzati, non c’è da sorprendersi, sono quelli che anche noi spesso acquistiamo in erboristeria come olio di ...