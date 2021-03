Nel 2020 il Napoli ha pagato 12 milioni di euro ai procuratori | più dell’Inter

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Come facilmente immaginabile, nel, vista la contrazione del calciomercato, anche ihanno perso una bella fetta di incassi. Ma la cifra che la Serie A nel complesso hain commissioni varie agli agenti è comunque ragguardevole: 138di, con una media di quasi 7dia squadra, in calo rispetto al 2019 quando i club avevano speso 187di. Secondo i dati pubblicati dalla Figc Juventus, Roma, Milan ehanno speso da sole circa 66 dei 138complessivi. I bianconeri 20,8, la Roma 19,2, il Milan 14.3. Ilha speso per 12.080.740,79, per l’esattezza. Più ...