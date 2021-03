Negli ospedali di Torino arrivano i Nas | controlli dopo l’allarme degli infermieri | «Pazienti anche nei corridoi»

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Asono partiti da stamattina, 31 marzo, idei carabinieri del Nas: sono in corso le verifiche per il regolare svolgimento delle attività sanitarie in questa nuova fase della pandemia di Coronavirus. La segnalazione è partita ieri, 30 marzo, dal NurSind Piemonte, il Sindacato delle Professionistiche, che ha divulgato una foto dell’ospedale Maria Vittoria. Posti letto stracolmi ee barelle parcheggiati tra ivicino alle scale. Cosa che, come riporta il Quotidiano Piemontese, si sta verificandodi Rivoli e Chivasso. NURSIND PIEMONTE Ospedale Maria Vittoria «Bisogna ammetterlo – spiega Francesco Coppolella, segretario regionale del ...

Chi non mette in sicurezza se stesso e non garantisci la sicurezza degli altri; scatta un meccanismo" sottolinea il ministro, che continua: "Dobbiamo evitare che le persone fragili...... le vaccinazioni domiciliari per i cittadini over 80 che si sono regolarmente prenotati...proseguita come da programma la somministrazione a pazienti dializzati nei Centri Dialisi degli"...«Con due ordinanze sono state istituite soste a tempo di tre ore nei due parcheggi più utilizzati per accedere all’ospedale Santo Spirito: quello antistante l’ingresso principale di viale Giolitti e q ..."Mentre il dibattito imperversa sui vaccini, importantissimi e fondamentali - si legge in una nota di Nursind -, ancora una volta siamo costretti a constatare però che la mancanza di posti letto e qui ...