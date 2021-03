"Neanche sotto tortura". La De Gregorio inchioda Landini: infermieri no vax, che roba è la Cgil. Figura di palta da Floris | Video (Di mercoledì 31 marzo 2021) "Il personale non ha voluto vaccinarsi, e ora non posso nemmeno licenziarli sennò rischio le vertenze oltre al danno per gli ospiti". Il caso di maxi-contagio in una Rsa arriva a DiMartedì ed è Concita De Gregorio, giornalista di Repubblica, a leggere le parole del direttore sanitario della struttura e a porre la domanda delle domande al segretario della Cgil Fausto Landini. "Il sindacato che lei rappresenta come si orienta in un caso come questo? Ventisei infermieri su 27 che non si vaccinano e hanno contagiato gli anziani di questa Rsa. Sono censurabili? Licenziabili?", chiede la De Gregorio, con molto garbo. "Io sono perché tutti si vaccinino, ma è il governo che deve fare una legge per rendere obbligatori i vaccini, si assuma la responsabilità di farla a partire dal settore sanitario e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) "Il personale non ha voluto vaccinarsi, e ora non posso nemmeno licenziarli sennò rischio le vertenze oltre al danno per gli ospiti". Il caso di maxi-contagio in una Rsa arriva a DiMartedì ed è Concita De, giornalista di Repubblica, a leggere le parole del direttore sanitario della struttura e a porre la domanda delle domande al segretario dellaFausto. "Il sindacato che lei rappresenta come si orienta in un caso come questo? Ventiseisu 27 che non si vaccinano e hanno contagiato gli anziani di questa Rsa. Sono censurabili? Licenziabili?", chiede la De, con molto garbo. "Io sono perché tutti si vaccinino, ma è il governo che deve fare una legge per rendere obbligatori i vaccini, si assuma la responsabilità di farla a partire dal settore sanitario e ...

