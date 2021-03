NBA 2020-2021, i risultati della notte (31 marzo): i Suns fermano il Gallo, pesanti ko per Clippers e 76ers (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nella notte di oggi si sono disputate quattro partite valevoli per la stagione NBA 2020-2021. Vittoria per i Phoenix Suns contro gli Atlanta Hawks e seconda posizione per i padroni di casa che approfittano del clamoroso ko dei Clippers in casa contro Orlanda. Cade anche Philadelphia, a Denver, e i Wizards in casa con Charlotte. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Volano i Phoenix Suns, che nella notte superano gli Atlanta Hawks 117-110 e staccano i Clippers al secondo posto nella Western Conference. Per Gallinari e compagni quarto ko negli ultimi cinque match e zona playoff sempre in bilico. Match con i Suns sempre avanti, anche se gli Hawks possono riaprirla a 3’ dalla fine, quando impattano il risultato sul 105-105. Ma dopo la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nelladi oggi si sono disputate quattro partite valevoli per la stagione NBA. Vittoria per i Phoenixcontro gli Atlanta Hawks e seconda posizione per i padroni di casa che approfittano del clamoroso ko deiin casa contro Orlanda. Cade anche Philadelphia, a Denver, e i Wizards in casa con Charlotte. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Volano i Phoenix, che nellasuperano gli Atlanta Hawks 117-110 e staccano ial secondo posto nella Western Conference. Per Gallinari e compagni quarto ko negli ultimi cinque match e zona playoff sempre in bilico. Match con isempre avanti, anche se gli Hawks possono riaprirla a 3’ dalla fine, quando impattano il risultato sul 105-105. Ma dopo la ...

Westbrook stende Indiana con una tripla doppia, i Clippers battono i Bucks ...127 - 106 Sacramento Kings " San Antonio Spurs 132 - 115 Cleveland Cavaliers " Utah Jazz 75 - 114 Chicago Bulls " Golden State Warriors 102 - 116 Milwaukee Bucks " Los Angeles Clippers 105 - 129 NBA ...

