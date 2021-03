Nazionale, la probabile formazione: con la Lituani debutta Toloi (Di mercoledì 31 marzo 2021) La Nazionale questa sera a Vilnius affronta la Lituania nella terza giornata delle qualificazioni ai Mondiali del 2022. Ecco la probabile formazione La Nazionale questa sera a Vilnius affronta la Lituania nella terza giornata delle qualificazioni ai Mondiali del 2022. Il CT Roberto Mancini, come confermato ieri in conferenza stampa, effettuerà alcuni cambi di formazione rispetto alle prime due gare. Come riferisce Gazzetta dello Sport, in difesa ci potrebbe essere il debutto Rafael Tolói. Il suo compagno di squadra Matteo Pessina dovrebbe partire titolare a centrocampo mentre in attacco al momento Ciro Immobile viene dato favorito su Belotti. Italia (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Acerbi, Bastoni, Emerosn Palmieri; Pellegrini, Locatelli, Pessina; Chiesa, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Laquesta sera a Vilnius affronta laa nella terza giornata delle qualificazioni ai Mondiali del 2022. Ecco laLaquesta sera a Vilnius affronta laa nella terza giornata delle qualificazioni ai Mondiali del 2022. Il CT Roberto Mancini, come confermato ieri in conferenza stampa, effettuerà alcuni cambi dirispetto alle prime due gare. Come riferisce Gazzetta dello Sport, in difesa ci potrebbe essere il debutto Rafael Tolói. Il suo compagno di squadra Matteo Pessina dovrebbe partire titolare a centrocampo mentre in attacco al momento Ciro Immobile viene dato favorito su Belotti. Italia (4-3-3): Donnarumma;, Acerbi, Bastoni, Emerosn Palmieri; Pellegrini, Locatelli, Pessina; Chiesa, ...

