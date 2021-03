Napoli | rubano di notte nelle auto in sosta | scattano 3 arresti

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione diPoggioreale, insieme a quelli del Nucleo Radiomobile dihanno arrestato per concorso in tentato furto aggravato Mariano Pignetti (50enne), il figlio Antonio (21enne) e Antonio D’Orsi (37enne), tutti di Ponticelli e già noti alle forze dell’ordine. Intorno alle 4 di questa, su segnalazione giunta al 112, i militari sono intervenuti in via Gianturco 140 dove, all’altezza dell’ingresso di un parco condominiale, hanno individuato un uomo a bordo di una Renault Megane, con motore acceso e in atteggiamento sospetto. All’interno del recinto condominiale, invece, i Carabinieri hanno intercettato gli altri due complici, padre e figlio, che tentavano di nascondersi per non farsi notare. Erano già riusciti ad aprire duevetture di proprietà ...