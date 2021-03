Napoli, Ospina: «Tra pochi giorni a disposizione, è solo una contusione» (Di mercoledì 31 marzo 2021) David Ospina, portiere del Napoli, ha un messaggio per tutti i tifosi azzurri dopo lo spavento per l’infortunio alla mano: le sue parole David Ospina, portiere del Napoli, parla del suo infortunio ai microfoni di ESPN. Sospiro di sollievo per i tifosi azzurri e per Rino Gattuso: nessuna frattura alla mano ma solo una forte contusione per il portiere colombiano. Le sue parole. «Non è nulla di grave, tra pochi giorni torno a disposizione. Non c’è frattura, solo una forte contusione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) David, portiere del, ha un messaggio per tutti i tifosi azzurri dopo lo spavento per l’infortunio alla mano: le sue parole David, portiere del, parla del suo infortunio ai microfoni di ESPN. Sospiro di sollievo per i tifosi azzurri e per Rino Gattuso: nessuna frattura alla mano mauna forteper il portiere colombiano. Le sue parole. «Non è nulla di grave, tratorno a. Non c’è frattura,una forte». Leggi su Calcionews24.com

