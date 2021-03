Napoli, infortunio Ospina e Demme: le loro condizioni in vista della Juventus (Di mercoledì 31 marzo 2021) Doppia tegola per il Napoli che ieri ha registrato l’infortunio alla mano di David Ospina e l’infiammazione alla gamba di Diego Demme Doppia tegola per il Napoli che ieri ha registrato l’infortunio alla mano di David Ospina e l’infiammazione alla gamba di Diego Demme. Secondo Corriere dello Sport entrambi salteranno la gara di sabato contro il Crotone. Diverso invece il discorso per quanto riguarda la gara contro la Juventus del 7 aprile. In quel caso Demme dovrebbe essere regolarmente a disposizione del tecnico Gennaro Gattuso mentre Ospina sosterrà un provino alla vigilia della gara contro i bianconeri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Doppia tegola per ilche ieri ha registrato l’alla mano di Davide l’infiammazione alla gamba di DiegoDoppia tegola per ilche ieri ha registrato l’alla mano di Davide l’infiammazione alla gamba di Diego. Secondo Corriere dello Sport entrambi salteranno la gara di sabato contro il Crotone. Diverso invece il discorso per quanto riguarda la gara contro ladel 7 aprile. In quel casodovrebbe essere regolarmente a disposizione del tecnico Gennaro Gattuso mentresosterrà un provino alla vigiliagara contro i bianconeri. Leggi su Calcionews24.com

