Napoli: al Policlinico visite gratuite e vaccino Covid per disabili (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIn occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, venerdì 2 aprile, dalle 11.00 alle 14.00, al Policlinico Federico II iniziano le Giornate Blu della Salute per tutte le persone con disabilità, in età adulta e pediatrica. visite mediche specialistiche con ambulatori dedicati di oculistica, odontoiatria, otorinolaringoiatria, ginecologia, gastroenterologia pediatrica, cardiologia e neuropsichiatria infantile. I pazienti potranno accedere con impegnativa del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. I pazienti, senza necessità di effettuare la prenotazione, si potranno recare al punto di accoglienza allestito nell’area antistante all’edificio 14 e, nel rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid, effettueranno il test sierologico rapido, accolti da un ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIn occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, venerdì 2 aprile, dalle 11.00 alle 14.00, alFederico II iniziano le Giornate Blu della Salute per tutte le persone contà, in età adulta e pediatrica.mediche specialistiche con ambulatori dedicati di oculistica, odontoiatria, otorinolaringoiatria, ginecologia, gastroenterologia pediatrica, cardiologia e neuropsichiatria infantile. I pazienti potranno accedere con impegnativa del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. I pazienti, senza necessità di effettuare la prenotazione, si potranno recare al punto di accoglienza allestito nell’area antistante all’edificio 14 e, nel rispetto delle misure di sicurezza anti-, effettueranno il test sierologico rapido, accolti da un ...

Advertising

anteprima24 : ** #Napoli: al #Policlinico visite gratuite e vaccino #Covid per disabili ** - MrVisionista : @___eisblume Ti suggerisco il policlinico Federico II di Napoli. In base a come ti vuoi muovere(intramoenia o meno)… - floandthepugs : @___eisblume stavo per dirti la stessa cosa anche io: per gli interventi di maxillo facciale il policlinico di napo… - vivranda : @___eisblume Ciao, al Policlinico di Napoli il dottor Luigi Califano, ci è andata mia madre per una cosa si è trova… - mattinodinapoli : Colombe e uova di Pasqua al Policlinico Federico II di Napoli per promuovere i vaccini -