Naked Attraction Italia | il concorrente gay Orazio e gli altri della 9 puntata Foto

Nella nona puntata di Naked Attraction Italia abbiamo conosciuto Orazio, 20enne di Napoli che lavora come contabile al mercato ittico di notte e come carpentiere di giorno. Dopo Paolo, arriva un nuovo concorrente gay nel dating show prodotto e trasmesso da Discovery+. Questa volta tra i suoi contendenti abbiamo visto Roberto (22 anni di Caserta), Diego Nicholas (25 anni di Rovereto), Omar (30 anni di Varese), Samuel (30 anni di Arezzo), Angelo (32 anni di Bologna) ed Andrea (29 anni di Milano). Orazio ha scelto Angelo, l'appuntamento è andato bene ed i due si sono scambiati un bacio e si sono promessi di rivedersi, tuttavia dopo essersi sentiti per un po' di tempo telefonicamente, complice anche la distanza, tra i due non è scattata la scintilla.

