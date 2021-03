Myanmar, gli Stati Uniti richiamano in patria i diplomatici non essenziali (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il dipartimento di Stato americano ha annunciato che gli Stati Uniti hanno ordinato al loro personale diplomatico non essenziale e alle loro famiglie in Myanmar di lasciare il Paese e rientrare in patria. Nell’ex Birmania i militari hanno ripreso il potere, dopo quasi dieci anni di fragile democrazia, il primo febbraio, arrestando i principali esponenti del partito Lega nazionale per la democrazia, tra cui la leader de facto Aung San Suu Kyi. Dal golpe i cittadini protestano quotidianamente contro l’esercito per il ripristino della democrazia e di un governo civile. In quasi due mesi l’Associazione per l’assistenza ai prigionieri politici, ong che monitora la situazione nel Paese, riferisce di 510 persone uccise dai militari e dalle forze di sicurezza. Oggi, mercoledì 31 marzo, è prevista una riunione d’emergenza del ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il dipartimento di Stato americano ha annunciato che glihanno ordinato al loro personale diplomatico non essenziale e alle loro famiglie indi lasciare il Paese e rientrare in. Nell’ex Birmania i militari hanno ripreso il potere, dopo quasi dieci anni di fragile democrazia, il primo febbraio, arrestando i principali esponenti del partito Lega nazionale per la democrazia, tra cui la leader de facto Aung San Suu Kyi. Dal golpe i cittadini protestano quotidianamente contro l’esercito per il ripristino della democrazia e di un governo civile. In quasi due mesi l’Associazione per l’assistenza ai prigionieri politici, ong che monitora la situazione nel Paese, riferisce di 510 persone uccise dai militari e dalle forze di sicurezza. Oggi, mercoledì 31 marzo, è prevista una riunione d’emergenza del ...

